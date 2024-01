Il Bayern vuole Dragusin | ADL cambia rotta | pensa a Demiral

Alphons Davies vuole lasciare il Bayern Monaco per unirsi al Real Madrid, ma il club bavarese non farà alcuno sconto Come riferito da Marca, il ... (calcionews24)

Il Real Madrid insiste per il ritorno di Raphael Varane . Secondo quanto riportato da AS, il difensore centrale è disposto a tornare in... (calciomercato)

Le strade di Milan e Bayern Monaco tornano a intrecciarsi, non sul campo ma sul mercato. Non è nuovo l'interesse dei bavaresi per... (calciomercato)

L'ex centrocampista di Juve e proprio Inter - un passato anche con Bayer Leverkusen,Monaco ... Inzaghi non lo, altrimenti come si fa a farlo entrare a nove minuti dalla fine (il ...Ha vestito le maglie dei club più prestigiosi, dalla Juventus al Barcellona, dalal Flamengo, fino all'Inter ma l'unico vero grande amore di Arturo Vidal è stato, è e sarà il ...non loe ...Ora Aurelio De Laurentiis non deve e non vuole perdere neppure un secondo. Terminate le brevi vacanze, da oggi proverà a chiudere prima con Samardzic e poi con Dragusin. Sa che Udinese e ...Il cileno si è espresso sui social a proposito del connazionale poco utilizzato nell'Inter: "Gli avevo detto di non tornare in Italia ma è testardo: se mi ascolti, Alexis, lascia l'Inter, Inzaghi non ...