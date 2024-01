Il 7 ottobre | un giorno intero di Shoah

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Shir, una bambina incontrata in uno degli alberghi dove sono stati trasferiti gli sfollati dei kibbutz del sud d’Israele, mi ha detto: “Il 7siamo stati vittime di una. Soltan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Quando il pianeta Venere entra in Bilancia? Scopriamolo insieme. Leggi tutto Oroscopo, in arrivo il periodo migliore del 2023: quando Venere entra ... (donnemagazine)

Il direttore dell'ufficio stampa del governo israeliano, Nitzan Chen , ha chiesto spiegazioni ai capi ufficio di Associated press, Reuters, Cnn e New ... (feedpress.me)

La nuova guerra d’Israele a Gaza , in risposta all’attacco di Hamas nel sud del Paese, continua a generare distruzione e a far crescere il numero ... (ilfattoquotidiano)

...di tre mesi colma la lacuna di un successo in viaggio dopo il precedente col Genoa datato 7... toccato con i polpastrelli!"): con Irrati davanti al video, dopo le polemiche delprima, ...... mi ha detto: 'Il 7siamo stati vittime di una Shoah. Soltanto per un, ma è stato unintero di Shoah'. Shir è stata fortunata: la sua casa non è stata data alle fiamme e i suoi ...Firenze, 8 gennaio 2024 - L'8 gennaio è il giorno dei grandi della musica e della scienza. Nel 1935 nasceva a Tupelo Elvis Presley. Sette anni dopo a Londra venne alla luce David Bowie. Secoli prima, ...Erano le settimane dei bombardamenti israeliani più intensi su Gaza City, fine ottobre, un cielo di fuoco che ha lasciato migliaia di morti sul terreno. Fatima viveva nella capitale di Gaza con la sua ...