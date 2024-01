Il 5% delle famiglie in Italia possiede il 46% della ricchezza | meno diseguaglianza rispetto all' Ue grazie al mattone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La passione deglini per la casa di proprietà, anche fra i cetiabbienti, rende il nostro paesesquilibrato sul frontenettaalla media europea. Anche così, tuttavia, il 5%il 46%. L’analisiBanca d’svolta in ambito Bce riconosce di non 'catturarè interamente la liquidità o le proprietà dei più ricchi...

...della Banca d'Italia nell'ambitostatistiche elaborate dalla Bce. Il divario rispetto al complesso dell'area riflette la più elevata quota di ricchezza netta detenuta in Italia dalle......tira una brutta aria tra leLogan e Forrester. Tutto a causa della volontà di Thomas di ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Douglas. Non solo, ci sarà attrito anche per via...Bilancio più che positivo per il secondo istituto comprensivo. Applausi a scena aperta per tutti gli alunni dei plessi scolastici ...MESTRE - Si sarebbero fermati solo perché avevano finito il blocchetto delle multe. E questo nonostante le preghiere di "chiudere un occhio" arrivate dagli abitanti scesi in ...