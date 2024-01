Il 18 gennaio recital del pianista Gabriele Strata alla Galleria d’Arte Civica di Sofia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Evento organizzato da Istituto Italiano di Cultura die Comitato Nazionale Italiano Musica L’Istituto Italiano di Cultura die il Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica hanno organizzato per Giovedì 182024 undelche avrà luogo presso ladicon inizio alle ore

Il primo evento collaterale della mostra, giovedì 11h 17 alla Biblioteca Universitaria, è il concerto dedicato al libro d'artista e intitolato Da Bach a Chiambretti, unpianistico ...Torna a Santa Cecilia Arcadi Volodos, pianista russo tra i più amati della scena internazionale. Il musicista, nato a San Pietroburgo nel 1972, sarà protagonista delin programma il 10alle 20.30 al Parco della Musica Ennio Morricone con musiche di Skrjabin e Schubert. Virtuoso dalla strabiliante padronanza dello strumento, Volodos è ospite delle ...L’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e il Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica hanno organizzato per Giovedì 18 gennaio 2024 un recital del pianista Gabriele Strata che avrà luogo presso la G ...Con le festività ormai alle spalle, a Todi è il momento dei consuntivi ma anche della nuova programmazione per il 2024. Messa in archivio la prima edizione della "Festa d'Inverno", le quattro serate a ...