I viaggi di Weroad sanciscono la pace tra Berlusconi e De Benedetti L' Annapurna del rampollo Luigi rileva una quota del tour operator

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il primo investimento di, il nuovo veicolo di private equity lanciato dacon H14 (la holding sua e delle sorelle Barbare e Eleonora) è nel 10,6% delonline. La cosa curiosa è che proprio dicol 3% è socio anche Carlo De(rivale per anni del defunto Silvio, padre di) con il suo veicolo inglese Pyxis Investment Strategies. Segui su affaritaliani.it

Uno, alla fine, le prova tutte. Specialmente in questi giorni di buoni propositi, grandi progetti ed eccessi di ottimismo post Capodanno: ... (ilfattoquotidiano)

Tra gli investimenti recenti della holding dei Berlusconi, H14, pare ci siano anche, azienda milanese specializzata nell'organizzazione die Qualyfize , startup tedesca di servizi di ...... ma allo stesso tempo non voglia privarti delle vacanze, niente paura! Tra i partner di Scalapay ci sono anche i tour operator che organizzanodi gruppo in giro per il mondo, comee ...I viaggi di Weroad sanciscono la pace tra Berlusconi e De BenedettiL'Annapurna del rampollo Luigi rileva una quota del tour operator ...Tra gli investimenti recenti della holding dei Berlusconi, H14, pare ci siano anche WeRoad, azienda milanese specializzata nell’organizzazione di viaggi e Qualyfize, startup tedesca di servizi di ...