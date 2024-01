I superiori dell’ordine sfrattano i loro due padri domenicani | Giovanni e Giuseppe Serrotti

Leggi su lortica

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non c’è pace per Padreed il fratello, i duei cuihanno intimato di lasciare entro il 15 gennaio, senza se e senza ma, il convento/santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena, che li ha visti nascere, il padre e la madre ne erano custodi, e poi formarsi come sacerdoti. Una vicenda che ha dell’incredibile, sia per i toni usati sia per la inusuale procedura rivolta a due ottantenni ancora nelle piene facoltà mentali e fisiche. I due, molto noti ed amati non solo in Casentino, sono state e lo sono ancora e speriamo che lo siano ancora a lungo, importanti figure spirituali di riferimento. Merce rara di questi tempi! Ma ciò, evidentemente, poco importa aivisto ...