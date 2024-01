I saluti romani di Acca Larentia | la polizia tedesca | “Se fosse accaduto da noi saremmo intervenuti e sarebbero scattate le denunce”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sesuccesso in Germania? “Ci sarebbe stato l’intervento delle forze dell’ordine e conseguenze a livello penale“. È quanto afferma un portavoce dellacriminale(Bka) commentando a LaPresse ie il “presente” delle centinaia di persone schierate in formazione militare durante la commemorazione diil 7 gennaio a Roma. In Germania, infatti, “l’esibizione di simboli che richiamano al fascismo o al nazismo è perseguibile penalmente“. E “non solo durante una manifestazione”, assicura il portavoce della. “Se vengono mostrati i cosiddettihitleriani o simboli come la svastica, è automatica la denuncia penale, perché sono simboli vietati dalla Costituzione e ...

Come mostrano diversi video diffusi sui social, in centinaia hanno partecipato alla manifestazione trae il rituale grido "Presente!", in ricordo del 7 gennaio 1978, quando due giovani ...Il M5S chiede alla Procura di Roma di accertare eventuali reati commessi alla commemorazione per le vittime di Acca Larentia.