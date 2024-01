I ragazzi di Paleocapa e Natta i suoi grandi amori nella scuola Oggi l’ultimo saluto a Roberto Sestini

... discesa Piazza della Rovere, Via Quarda Superiore, Vico Sacco, Piazza dei Consoli, Via, ... […] Attualità Savona Seicercasi per le Acli Savonesi Posted on 25 Giugno 2016 Author ...Al Paleocapa – l’Esperia, semplicemente – Sestini aveva ... «Ha fatto di tutto perché anche altre grandi famiglie di imprenditori avessero a cuore la formazione dei nostri ragazzi, la sicurezza nelle ...