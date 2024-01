I pronostici di lunedì 8 gennaio | FA Cup | Serie C e amichevoli

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Idi: c’è Wigan-Manchester United di FA Cup, laC e delleinternazionali. FA Cup ancora in campo con il Manchester United ospite del Wigan: per i Red Devils, già eliminati dalle competizioni europee e molto indietro nella classifica di Premier League, questo trofeo potrebbe diventare un’ancora di salvataggio, motivo per cui non potrà sottovalutare questa sfida. Ten Hag (LaPresse) – IlVeggente.itIl Wigan, con un passato nemmeno troppo lontano in Premier League, si trovao ra relegato nelle retrovie della League One, l’equivalente della nostraC. Le due squadre si sono affrontate nel quarto turno del torneo 2017, in un match che vide la netta vittoria dei Red Devils per 4-0.altre partite Ci sono anche delle ...