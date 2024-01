I privati alla conquista della Luna Ecco la missione del Vulcan

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella gara ai lanciatori commerciali, un nuovo razzo riutilizzabile ha fatto il suo debutto con successo, diventando un potenziale competitor anche degli ormai rodati Falcon 9 di SpaceX. È il caso del, lanciatore riutilizzabile realizzato dUnited launch alliance, joint venture costituita nel dicembre 2006 da Lockheed Martin e Boeing, che ha effettuato con successo il suo lancio inaugurale decollando da Cape Canaveral, in Florida, diretto verso lacome parteCert-1, il cui obiettivo è portare per la prima volta sul suolore un veicolo costruito da un’azienda privata. Si tratta del lander Peregrine, costruito da Astrobotic, a bordo del quale ci sono esperimentiNasa, nell’ambito del programma Artemis per il ritorno del prossimo ...

