I Golden Globe incoronano Oppenheimer | niente da fare per Io Capitano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Los Angeles, 8 gennaio 2024-stravince a mani basse icon cinque premi: miglior attore protagonista, Cillian Murphy, miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr, miglior regia, miglior film e miglior colonna sonora originale. Scherza, Cillian Murphy, con l’ambito premio tra le mani: “La prima volta che ho attraversato un set di Chris Nolan sapevo che era diverso. Si capiva dal livello di rigore, dal livello di concentrazione, dal livello di dedizione, dalla totale mancanza di opzioni di posti a sedere per gli attori che ero nelle mani di un regista e maestro visionario” Sorpresa, al negativo, per Barbie che si aggiudica invece solo due premi: di incassi, premio istituito quest’anno, e per la colonna sonora di Billie Eilish. Povere creature! ha vinto il premio per il Miglior film nella categoria Commedia. ...

Ilper il miglior film straniero è andato a 'Anatomia di una caduta' di Justin Triet. E' "Oppenheimer" di Christopher Nolan il trionfatore dell'ultima edizione deiGlobes. Il film ha ...Si sono svolte ieri sera, 7 gennaio, a Los Angeles le premiazioni dell'81esima edizione dei '', che anche quest'anno hanno premiato i migliori film e le migliori serie televisive. Nella magnifica location dell'hotel di Beverly Hills ' Beverly Hilton ', centinaia di celebrità e ...Tra tutti i vincitori dei Golden Globes 2024, ad aggiudicarsi la statuetta come migliore attrice protagonista in un film Drammatico è stata Lily Gladstone, interprete di Mollie Kyle in Killers of The ...Un record che si aggiunge alla vittoria ai Golden Globe, dove per la prima volta è stato premiato un film giapponese nonché un film Studio Ghibli come Miglior Film d'Animazione: "Sono molto felice che ...