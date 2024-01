I Golden Globe Awards 2024 vestono Alta Moda Italiana

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Durante l’81° edizione dei, l’è stata l’artefice dell’eleganza e dell’audacia dei look delle star presenti all’evento. Primo award show della stagione e dopo lo scioglimento della Hollywood Foreign Press Association dello scorso anno, nella cornice del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles si è aperta l'”Season”. Is L'articolo proviene da Il Difforme.

Intervistato da Variety sul red carpet della cerimonia delieri a Los Angeles, il divo Nicholas Cage ha rivelato un sogno per il futuro: " Musical. Non ho mai fatto un musical. Credo di ...La notte di gala deiha visto brillare 'Oppenheimer' come il grande vincitore della 81ª edizione, tenutasi il 7 gennaio 2024 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California. Il biopic diretto da ...Tra le tante cose successe durante i Golde Globes, c'è stata anche una reunion targata Star Wars: Mark Hamill condivide una foto di lui e Natalie Portman.Dopo aver sbancato in quasi tutte le categorie disponibili ai Golden Globe, la serie ha conquistato un primato impensabile.