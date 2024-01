I finti artisti denunciati dal mago lituano Rokas | Ecco come verrai truffato a Roma

Leggi su today

(Di lunedì 8 gennaio 2024) "Tutti propongono le stesse cose, mostrano i loro dipinti in strada, sistemano una tavolozza di colori e in mano tengono in mano un pennello". Ma in realtà "pitturano su dipinti già finiti": è virale la denuncia che, pluripremiatodi origini lituane, ha condiviso in un video su...