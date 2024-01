I due rischi della candidatura di Meloni Il commento di Cangini

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sono almeno due le ragioni che sconsiglierebbero a Giorgiadi candidarsi alle Europee di giugno. La prima la illustrammo su queste colonne lo scorso 23 novembre. In estrema sintesi. Le impuntature, sostanzialmente antieuropeiste, di Matteo Salvini (dal Mes ai balneari) hanno indotto la premier ad assecondare il capo leghista mettendo a repentaglio il patrimonio di credibilità accumulato a livello europeo. In caso didi entrambi, lo schema si riproporrebbe in campagna elettorale e c’è da credere che anche stavolta Giorgiasi sentirebbe obbligata ad inseguire Salvini sul suo terreno, con evidenti ricadute negative sulla fiducia di partner europei e mercati internazionali nei confronti dell’esecutivo. Un esecutivo che, peraltro, a giugno avrà la presidenza del G7. La seconda ragione attiene agli equilibri ...

