I cartellini rossi di Mourinho sono una strategia intimidatoria studiata a tavolino Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 gennaio 2024)analizza il gioco della Roma e scopre che non c’è. Anzi, adesso ne ha la certezza. La prova del nove l’ha fornitacon l’ennesimo rosso rimediato in panchina, peraltro a partita praticamente finita. Alla fine di Roma-Atalanta, lo Special One ha visto davanti a sé il cartellino rosso estratto dall’arbitro Aureliano. José si stava lamentando di un mancato fischio ai danni di Lukaku. Mettendo le tessere del puzzle al loro posto,scrive: “Esette. Iricevuti da Joséda quando siede sulla panchina della Roma. In meno di tre anni. Se non è record, poco ci manca. Per la quarta volta in stagione (ottava se contiamo anche l’Europa League) la Roma non avrà il suo allenatore in panchina. Una modalità ...