Hamas usa armi nordcoreane | spunta il dossier che inchioda Kim Jong Un

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'intelligence della Corea del Sud ritiene che i combattenti distarebbero utilizzando ancheprodotte in Corea del Nord

Giappone: salgono a 64 i morti per il terremoto; altra scossa di magnitudo 5,5. Zelensky, da Russia 300 missili e 200 droni in cinque giorni (ilsole24ore)

Nuove indagini delle autorità israeliane mostrano che le armi cinesi , compresi fucili d'assalto e lanciagranate, vengono utilizzate da Hamas per ... (panorama)

Le notizie di domenica 7 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Raid israeliani nella Striscia e in Cisgiordania: decine di morti (corriere)

...dello Yemen sono aumentati nelle ultime settimane sulla scia della guerra tra Israele e, con ... leggi anche Nuova guerra nel Mar Rosso: gliattaccano, l'Iran pronto a rispondere Alessandro ...... a tre mesi esatti dall'attacco digli aerei sono sfrecciati la notte scorsa tra Khan Younis ... "Una tragedia inimmaginabile", l'ha definita da Doha il segretario di StatoAntony Blinken ...Mentre il conflitto rischia di allargarsi in Libano, crescono le tensioni a Gerusalemme e continuano i bombardamenti a Gaza Hezbollah ha attaccato una base cruciale per il controllo del ...L'intelligence della Corea del Sud ritiene che i combattenti di Hamas starebbero utilizzando anche armi prodotte in Corea del Nord ...