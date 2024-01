Haaland-Real | trattativa possibile | a Madrid hanno un piano

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilvuole fare un colpo importante per la prossima stagione e, oltre a Mbappé, ha messo nel mirino ancheIlvuole fare un colpo importante per la prossima stagione e, oltre a Mbappé, ha messo nel mirino anche. Il centravanti norvegese ha una clausola rescissoria per l’estero tra i 100 e i 200 milioni di euro (ma è più vicina ai 100), cifre contenute rispetto alle 200 verso la Premier League. L’attaccante ha già comprato casa a Marbella e ama girare per la Spagna quando ha qualche giorno libero. La Pimenta, sua agente, ha un ottimo rapporto con Florentino Perez e spesso è stata al Bernabeu a vedere le gare di Champions League. I Blancos non dovesse arrivare Mbappé, potrebbero tuffarsi sunel mercato. Questo è il ...