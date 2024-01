Guerra | ultime notizie Francia | si dimette la premier Elisabeth Borne Siria | forze filo-iraniane attaccano due basi militari Usa

Questo non è vero ", ha aggiunto Katzir, riferendosi ancora al governo e chiedendo che venga fermata "questadi sterminio". Per restare aggiornato sullenotizie segui gratis il canale ......strade si incroceranno a causa di una scia di delitti che sembrano preannunciare una nuova... quello che non smette di girare a pieno regime è il motore della storia, dalla prima alle...Civil War, quarto lungometraggio di Alex Garland, non durerà più di tre ore come riportato da parecchi rumors, ma "solo" 109 minuti ...Udienza al Corpo diplomatico. "A Gaza la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco. Basta attacchi ai civili, crimini di guerra" (ANSA) ...