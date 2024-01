Guerra | ultime notizie Francia | si dimette la premier Borne | a breve il successore Israele | ucciso responsabile Hamas per lancio razzi dalla Siria

È l'ennesima piccola vittima innocente dellain Medio oriente, tra le migliaia di bambini che hanno perso la vita: una palestinese di ...sono stati uccisi e altri 250 feriti nelle24 ore - ...08/01/2024 - 21:14 Nelle24 ore è di 249 il numero di palestinesi assassinati dall'esercito israeliano, mentre è di ... Come questo massacro possa essere interpretato come unadi difesa nei ...Come questo massacro possa essere interpretato come una guerra di difesa nei confronti di Hamas non è comprensibile... e ne sono coscienti pure gli stessi sionisti, come dimostra l'ultima iniziativa ...Il cantante e attore israeliano, Idan Amedi, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv Fauda, è rimasto gravemente ferito durante i combattimenti a Gaza ed è stato trasportato in aereo allo She ...