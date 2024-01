Guerra Israele-Hamas a Gaza | in tre mesi sono stati uccisi almeno 79 giornalisti

(Di lunedì 8 gennaio 2024)79 trae operatori dei medianella Striscia didal 7 ottobre a causa dellain corso tra. Secondo i dati confermati dal Comitato per la protezione dei(Cpj), tra le vittime figurano 72 palestinesi, 4 israeliani e 3 libanesi. Inoltre, nello stesso periodo, 16 trae operatori dei mediarimasti feriti, 3 risultano dispersi e 21 sarebberoarre. Tra le ultime vittime figura anche Hamza Dahdouh, il 27enne figlio del caporedattore adell’emittente qatarina Al Jazeera, Wael Dahdouh, che il 25 ottobre aveva già perso in un raid ...

Dopo lo scontro aperto tra ministri di Netanyahu, interviene il presidente Herzog: "Non è la posizione del governo, del Parlamento o del pubblico". ... (sbircialanotizia)

I sentimenti di orrore per la guerra tra Israele e Hamas e per le vittime civili innocenti che, nonostante le precauzioni da parte israel... ... (ilfoglio)

Roma, 8 gen – Israele e la sua guerra di sterminio a Gaza non sembra stiano riscuotendo enormi consensi, quanto meno sul fronte interno a Tel Aviv. ... (ilprimatonazionale)

(Adnkronos) – Dopo lo scontro aperto tra ministri del governo Netanyahu sul Piano per il dopoguerra a Gaza , interviene il presidente israeliano ... ()

Intervista al politologo Ian Bremmer: «Restare in assetto di guerra potrebbe non dispiacere a Netanyahu, visto che quando tornerà la pace dovrà di ... (corriere)

Il ministro della difesa israeliano ha affermato che se non sarà raggiunto un accordo che consenta agli abitanti della Alta Galilea di tornare alle proprie abitazioni (che da mesi sono bombardate ...E' l'ennesima piccola vittima innocente dellain Medio oriente, tra le migliaia di bambini che hanno perso la vita: una palestinese di ... Un ennesimo dramma, mentrecontinua a martellare ...Mentre il conflitto rischia di allargarsi in Libano, crescono le tensioni a Gerusalemme e continuano i bombardamenti a Gaza Hezbollah ha attaccato una base cruciale per il controllo del ...Protesta davanti alla Knesset: i manifestanti chiedono la rimozione del premier israeliano Netanyahu ed elezioni anticipate.