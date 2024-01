Grifo | buona la prima del 2024

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tutto pronto per ripartire al meglio l’avventura deini nel campionato di serie c che da subito mette in campo il nuovo acquisto Sylla, attaccante di centimetri utile al neo tecnico Formisano che, dopo il “difficile” debutto in panchina, deve e vuole dimostrare che i suoi ragazzi possono dire la loro in questa stagione ancora tutta da fare. Commovente striscione in curva nord nel ricordo dello storico capo degli ultrà , Mimmo Pucciarini, venuto a mancare pochi giorni fa ma un momento va anche all’amico Carlo Giulietti che ci ha lasciato nei giorni conclusivi di questo maledetto 2023, anno da dimenticare sotto ogni punto di vista. Ed allora l’augurio di poter assistere ad un girone di ritorno da protagonista al nuovotargato Formisano: nulla ancora e compromesso e con alcuni accorgimenti della Società, si potrà vedere il calcio vero quello ...