Una volta in funzione potranno soddisfare i consumi di elettricità di oltre 90mila famiglie Importante accordo energetico tra. L'intesa tra la joint venture italiana che unisce Plenitude (51%) e CDP Equity (49%) e la rinomata piattaforma paneuropea di sviluppo ed investimento nel settore delle energie ..., la joint venture italiana partecipata al 51% da Plenitude (Eni) e al 49% da Cdp Equity e ... ha sottoscritto un accordo con la piattaforma paneuropeaper la realizzazione di ot...Paolo Bellucci, amministratore delegato di GreenIT ed Head Renewable Business Italy di Plenitude, ha espresso entusiasmo per l'accordo, sottolineando come la partnership con Galileo consentirà lo ...GreenIT e Galileo sottoscrivono un accordo per lo sviluppo di otto progetti fotovoltaici in Italia. GreenIT prosegue il percorso di crescita con un portafoglio di nuovi impianti fotovoltaici per una ...