Grande Fratello | Vittorio Menozzi sente la mancanza di Beatrice Luzzi | “Ci aiutavamo l’un l’altra | sembra stupido ma…”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella Casa delladi, uscita dal loft di Cinecittà lo scorso 4 gennaio dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa del padre. Al momento nulla si sa su un eventuale ritorno dell’attrice, ma nella Casa la sua assenza si fa sentire, specie per, da sempre molto legato a. Nelle ultime ore il modello èto piuttosto provato ed ha parlato dellain diverse occasioni. A Stefano Miele, ad esempio, ha confidato che l’attrice era per lui un punto di riferimento fondamentale all’interno della Casa. Perdere anche lei come punto di riferimento…ma anche ...

Al Grande Fratello potrebbero esserci delle squalifiche nella puntata in onda stasera: ecco per quale motivo Al Grande Fratello , dopo il ritiro di ... (361magazine)

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello , ha svela to alcuni retroscena sul l'ex compagno della gieffina, Andrea Contadini che ... (comingsoon)

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto coming out, rivela ndo di esser stato con degli uomini durante la sua giovinezza. Di chi stiamo ... (donnapop)

La tensione non è mai mancata all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. È quasi brutto dirlo ma senza non ci sarebbe neanche motivo di ... (tuttivip)

, l'ex fidanzata di Letizia Petris svela altri retroscena: "Ho parlato con Andrea Contadini"L'attesa è finalmente finita! Iltornerà in onda stasera lunedì 8 gennaio 2023 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Un appuntamento che, però, sembra terrorizzare alcuni concorrenti come Anita Olivieri e ...L’attrice sarebbe pronta a fare il suo ritorno nella puntata di stasera come concorrente nella casa dopo la morte del padre: sarà shock per alcuni coinquilini ...La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre. Infatti, dopo l'uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, ...