Grande Fratello Vip | ex concorrente rivela «Sono stato con uomini» | ecco chi è

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un exdelVip ha fatto coming out,ndo di essercon deglidurante la sua giovinezza. Di chi stiamo parlando? Il nome del personaggio in questione non risulterà essere così inedito: già due anni fa – infatti – durante l’edizione delVip in cui era presente anche...

Al Grande Fratello potrebbero esserci delle squalifiche nella puntata in onda stasera: ecco per quale motivo Al Grande Fratello , dopo il ritiro di ... (361magazine)

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello , ha svela to alcuni retroscena sul l'ex compagno della gieffina, Andrea Contadini che ... (comingsoon)

La tensione non è mai mancata all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. È quasi brutto dirlo ma senza non ci sarebbe neanche motivo di ... (tuttivip)

, l'ex fidanzata di Letizia Petris svela altri retroscena: "Ho parlato con Andrea Contadini"L'attesa è finalmente finita! Iltornerà in onda stasera lunedì 8 gennaio 2023 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Un appuntamento che, però, sembra terrorizzare alcuni concorrenti come Anita Olivieri e ...L’attrice sarebbe pronta a fare il suo ritorno nella puntata di stasera come concorrente nella casa dopo la morte del padre: sarà shock per alcuni coinquilini ...La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre. Infatti, dopo l'uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, ...