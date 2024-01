Grande Fratello | televoto annullato | in arrivo possibili squalifiche nella Casa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Alpotrebbero esserci dellepuntata in onda stasera: ecco per quale motivo Al, dopo il ritiro di Beatrice Luzzi a seguito della morte del padre dell’attrice, ilche la vedeva in nomination insieme ad altri compagni, è stato. Ma è probabile chepuntata di stasera qualcuno dei gieffini sia costretto ad abbandonare il reality show di Canale 5. Infatti è accaduto che alcuni dei gieffini non abbiano dimostrato alcuna empatia nei confronti della Luzzi e del suo grave lutto. Anche Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, era intervenuto sui social ammettendo di essere senza parole per la mancanza di empatia dimostratadi ...

Non è affatto un segreto. Non si è parlato d’altro in questi ultimi giorni. Al Grande Fratello 2023 il nuovo anno è cominciato con una notizia ... (tuttivip)

L'attesa è finalmente finita! Iltornerà in onda stasera lunedì 8 gennaio 2023 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Un appuntamento che, però, sembra terrorizzare alcuni concorrenti come Anita Olivieri e ...Quanto siamo bravi a riconoscere quando un momento non è giusto per dire una certa frase o fare una certa cosa Da quello che abbiamo visto, alma anche al di fuori, molto poco. Vale per quell'influencer che, poche ore dopo l'attentato al Bataclan, pubblicò una sua foto senza maglietta con il simbolo della Torre Eiffel ...La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre. Infatti, dopo l'uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, ...La reazione di alcuni concorrenti del reality show per il lutto dell'attrice di Vivere ha superato il limite. Perché un dolore deve essere rispettato e non preso di mira ...