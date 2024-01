Grande Fratello | Massimiliano Varrese furioso contro un inquilino per alcuni atteggiamenti con Monia La Ferrera | “Datti una regolata c***o | altrimenti…”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Stasera assisteremo a una nuova puntata del, quella in cui Beatrice Lizzi farà il suo ingresso nella casa, dopo la morte del padre. Ma nel frattempo, nel pomeriggio di oggi, gli animi nella casa si sono surriscaldati. Nello specifico è statoa scagliarsiVittorio Menozzi, per via della sua gelosia nei confronti diLa. E il tutto è stato detto dall’attore durante una conversazione con Letizia Petris: È che Vittorio si mette a dieci centimetri di distanza. Io quando vi cambiate mi giro dall’altra parte. Secondo me ci sono dei limiti da rispettare. O no?unaca**o, se no te lo dico io quali sono i limiti e te li insegno. Va bene tutto, ma fino ad un certo punto se ...

Anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 8 gennaio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consueto Alfonso Signorini, accompagnato dall'...Al Corsera: «In gioventù mi correvano tutti dietro. Ogni tanto era reciproco. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico» Il Corriere… Leggi ...In mattinata l'attore si è scagliato contro il coinquilino usando parole molto forti. Ma l'ennesima scenata di gelosia questa volta potrebbe costargli cara.