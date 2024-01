“Grande Fratello” | la frecciatina di Perla a Greta sul suo outfit

(Di lunedì 8 gennaio 2024) News Tv.”. Nella casa più spiata d’Italia prosegue la calma “apparente” traVatiero eRossetti. Le due donne si sono contese lo stesso uomo, ma adesso sembra che vadano d’accordo. Basta poco, però, per innescare la miccia. Nelle ultime ore, ad esempio,ha commentato l’die non le ha risparmiato una. (Continua…) Leggi anche: “”, il confronto tradopo l’eliminazione di Mirko Leggi anche: “”, Mirko eliminato: la reazione disorprende tuttiVatiero e ...

Al Grande Fratello potrebbero esserci delle squalifiche nella puntata in onda stasera: ecco per quale motivo Al Grande Fratello , dopo il ritiro di ... (361magazine)

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello , ha svela to alcuni retroscena sul l'ex compagno della gieffina, Andrea Contadini che ... (comingsoon)

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto coming out, rivela ndo di esser stato con degli uomini durante la sua giovinezza. Di chi stiamo ... (donnapop)

La tensione non è mai mancata all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. È quasi brutto dirlo ma senza non ci sarebbe neanche motivo di ... (tuttivip)

(E no, non si tratta del noto concorrente del!) La sua origine è da rintracciare su YouTube , quando nel 2008 viene pubblicato il video di un cantante iraniano, Shahram Shabpareh . ...... uno dei protagonisti del triangolo amoroso che coinvolge ilAlex e Jackie . In poche ... LaLonde ha ammesso di essere unfan della cantautrice, candidata nella categoria "Miglior incasso ...Beatrice Luzzi rientra stasera al Grande Fratello. L'attrice aveva lasciato la casa di Cinecittà dopo la notizia del padre morto il 3 gennaio, secondo le anticipazioni rilasciate da Fanpage, stasera l ...Grande Fratello è un appuntamento fisso per milioni di italiani, sin dagli albori, ossia da quando è nato come esperimento sociale, quello di mettere in un’unica casa persone completamente diverse tra ...