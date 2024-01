Grande Fratello | Federico Massaro ci riprova con Anita Olivieri ma lei gli rifila un altro palo | “Apprezzo che tu sia stato sincero ma…”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa delha sempre espresso di avere un interesse nei confronti di, la quale però non ha mai ricambiato le attenzioni del modello, spiegando di sentirsi ancora legata ad una persona fuori dalla Casa.però non sembra avere intenzione di cedere e nonostante i ripetuti rifiuti della sua coinquilina ha deciso di proseguire nel suo corteggiamento, certo del fatto che “la speranza è l’ultima a morire”. Proprio in virtù di ciò, ieri seraha invitatoin camera per parlare con più tranquillità e ribadirle ancora una volta i suoi sentimenti: Ci tenevo a farti capire determinate cose, volevo semplicemente fare questo e basta. Dammi la ...

Questa sera, 8 gennaio, Beatrice Luzzi rientrerà nella casa del Grande Fratello come concorrente. Il 3 gennaio era dovuta uscire all'improvviso per ... (europa.today)

Il Grande Fratello è in subbuglio per il ritorno di Beatrice Luzzi. La notizia è stata data in maniera ufficiale nelle ore scorse. E sempre nelle ... (caffeinamagazine)

Chi esce stasera dal Grande Fratello ? Negli ultimi giorni è cambiato tutto: non c'è alcun televoto in corso, ma alcuni concorrenti potrebbero ... (ilgiornaleditalia)

"Fu mioMiles a puntarci il dito sopra. Quello fece. Lui ci mette l'ignoranza. Cioè, ... ma un anno più tardi venne ripubblicata ottenendo unsuccesso. Inutile dire, lo sapete di certo, ...L'intervento prima di Natale Prima di Natale Beatrice Luzzi aveva lasciato la Casa di Cinecittà delper qualche giorno proprio per stare accanto al padre, che aveva dovuto affrontare un importante intervento. 'Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa ...La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre in quanto, dopo l'uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, dovrebbe essere quella in cui ...Va in scena un momento di puro imbarazzo al Grande Fratello, nell'attimo in cui Federico Massaro e Anita Olivieri, seduti sul letto, hanno condiviso un attimo di confessioni che si è concluso con un ...