Grande Fratello | Beatrice Luzzi rientra nella Casa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'intervento prima di Natale Prima di Nataleaveva lasciato ladi Cinecittà delper qualche giorno proprio per stare accanto al padre, che aveva dovuto affrontare ...

Non contento di aver preso un umiliante due di picche, con tanto di video comici con tutte le sue gesta e parole da fallimentare corteggiatore, ... (tuttivip)

Nella casa del GF salgono le tensioni e anche tra Perla Vatiero e Federico Massaro volano stracci in casa. Ecco cosa è successo! ()

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la puntata di questa sera del, in onda su Canale5 , nella casa si respira un'aria di tensione costante e che ha portato diversi concorrenti del reality di Alfonso Signorini a scontrarsi. Oltre a Fiordaliso e ..."Fu mioMiles a puntarci il dito sopra. Quello fece. Lui ci mette l'ignoranza. Cioè, ... ma un anno più tardi venne ripubblicata ottenendo unsuccesso. Inutile dire, lo sapete di certo, ...Si annuncia una puntata ricca di colpi di scena al "Grande Fratello". Beatrice Luzzi rientrerà infatti nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre e sarà proprio lei a spiegare i motivi della ...Nella casa del Grande Fratello c'è aria di squalifiche. Dopo gli utlimi avvenimenti in seguito all'uscita di Beatrice, la produzione prende ...