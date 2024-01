Grande Fratello | anticipazioni stasera | il ritorno di Beatrice | sorprese per Monia e Massimiliano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lunedì 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinionista, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece...

Al Grande Fratello , Vittorio Menozzi pare abbia una cotta per una concorrente… E no, non stiamo parlando dell’amico Federico con cui condivide tutte ... (donnapop)

Questa sera, 8 gennaio, Beatrice Luzzi rientrerà nella casa del Grande Fratello come concorrente. Il 3 gennaio era dovuta uscire all'improvviso per ... (europa.today)

... riferendosi al premier Benjamin Netanyahu, Roni Goren Ben - Zvi, il cuiYonatan è tra le ... Le fonti spiegano che la mente del massacro del 7 ottobre è "circondato da unnumero di ...Alessandra Celentano e la situazione sentimentale Laballerina ha parlato molto con Silvia ... Rosita e Alessandra, rispettivamente figlie di Adriano Celentano e delAlessandro, sono ...Si annuncia una puntata ricca di colpi di scena al "Grande Fratello". Beatrice Luzzi rientrerà infatti nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre e sarà proprio lei a spiegare i motivi della ...Al Grande Fratello, Vittorio Menozzi pare abbia una cotta per una concorrente… E no, non stiamo parlando dell’amico Federico con cui condivide tutte le sue giornate. Non si tratta neanche di Anita e ...