Grande Fratello | Anita Olivieri | “Ho il terrore per la puntata | non mi va di spiegare i motivi ma ho paura che…”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Negli scorsi giorni l’attrice Beatrice Luzzi, protagonista dell’attuale edizione del, ha dovuto abbandonare il gioco a causa della scomparsa di suo padre, venuto a mancare all’età di 86 anni. L’uscita della Luzzi però non ha particolarmente turbato i concorrenti, che nemmeno quando hanno saputo del lutto che ha colpito la loro ex coinquilina hanno dimostrato – per la maggior parte – empatia e dispiacere nei suoi confronti e nei confronti della sua perdita. Un comportamento che ha indignato non poco il web e anche Alfonso Signorini, tramite il suo profilo Instagram, si è fatto sentire, scagliandosi contro parte dei suoi concorrenti proprio per la mancanza di empatia dimostrata. L’atteggiamento avuto dai concorrenti ha spinto molti a richiedere dei provvedimenti severi nei loro confronti e questa volta le richieste del pubblico sembra che ...