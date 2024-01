Grande Fratello 2023 | gli inquilini seguono un copione? I sospetti di Greta Rossetti

(Di lunedì 8 gennaio 2024)si è lamentata degli atteggiamenti di alcunidella casa del, lasciando intendere che si tratterebbe di “recite” volte a un secondo fine ben preciso. L’ex tentatrice si è confidata con Vittorio Menozzi, rivelandogli che non le piace che in molti le facciano domande maliziose ogni qualvolta si avvicina a lui.ha ragione ad avere queste perplessità oppure non è lucida?: i dubbi disu diversi concorrentisi è isolata a bordo piscina nella casa delcon Vittorio Menozzi e ha parlato di ...

...di Gian Piero, anche lui musicista. A darne la notizia l'artista Mario Lavezzi : 'Ho avuto la triste notizia della scomparsa del caro amico Gian Franco Reverberi - scrive su Twitter -...Stasera , 8 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5 , andrà in onda una nuova puntata del, il reality show è giunto al suo trentesimo appuntamento. Nel corso della serata conosceremo il destino di Beatrice Luzzi e di altri concorrenti, alcuni dei quali potrebbero incorrere ...Il rapporto tra Monia e Massimiliano è sempre più intimo. C'è nell'aria un riavvicinamento o è tutto propedeutico al televoto. Monia non sa che il televoto è stato annullato e la concorrente non sa ...Beatrice Luzzi rientra in gioco, Signorini fa i salti di gioia. Nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 8 gennaio 2024, Beatrice Luzzi farà il suo ritorno come partecipante. Secondo ...