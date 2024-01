Governo | Gasparri | problemi da affrontare ma dati economici positivi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "I grillini, con Conte e Di Maio, hanno mentito al Paese annunciando di aver abolito la povertà. Il vero tema daé come far fronte al disagio sociale. Abbiamo visto che il Reddito di cittadinanza ha fallito clamorosamente ed i costi sono stati ingenti al netto delle truffe, anche se hanno riguardato una minoranza. Ci sono state persone che hanno percepito il Reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. In questi ultimi mesi, invece, ihanno segnalato un aumento di occupazione che va dal 58 al 61 percento. Con un aumento del 3 percento. Ed é questa la vera risposta al disagio e alla povertà. Un'impresa che funzioni e che assorba manodopera. Il centrodestra poi ha varato la riforma fiscale per ridurre la tassazione e per aiutare i cittadini con un reddito medio basso. Abbiamo innalzato le retribuzioni con il ...