Google rilascia ChromeOS 120 su tutti i Chromebook | le novità

È in fase di rilascio per tutti i dispositivi compatibili l’aggiornamento a ChromeOS 120, scopriamo insieme le principali novità ... ()

Google avvia il rilascio delle patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2024 per tutti i Pixel compatibili . L'articolo Google rilascia le ... (tuttoandroid)

Google ha già rilascia to la beta 1 di Android 14 QPR2 sui dispositivi compatibili e registrati al programma: ecco tutte le novità . L'articolo ... (tuttoandroid)

Google rilascia le patch di sicurezza di novembre : diversi fix per i Pixel dal 4a 5G in poi

Google ha dato il via al rilascio delle nuove patch di sicurezza del nuovo mese per i suoi smartphone Pixel, in questo caso aggiornate appunto al ... (tuttoandroid)