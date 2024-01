Google Assistant con Bard si mostra in queste immagini | ecco come sarà su Android

Un'esperienza di Google Assistant viene a mancare. Il comando "animale del giorno " non è più disponibile. L'articolo Google Assistant non ci dice ... (tuttoandroid)

novità per Google Foto , Google Assistant , Google Keep , Gmail e Google Chat : scopriamo insieme tutti i cambiamenti in arrivo in questi ... (tuttoandroid)

Scopriamo insieme quali novità ha in serbo OpenAI per l'applicazione Android di ChatGPT , in arrivo nel prossimo futuro L'articolo ChatGPT vuole ... (tuttoandroid)

Gli utenti Android alla ricerca di qualcosa di più dipotrebbero presto avere un'alternativa molto interessante: ChatGPT . Secondo quanto scoperto da Mishaal Rahman di Android Authority, OpenAI starebbe lavorando a una nuova funzione ...Oggi esistono molti assistenti vocali, come, Amazon Alexa, Apple Siri e Microsoft Cortana Tablet . Kubrik aveva immaginato l'uso da parte degli astonauti della Discovery di oggetti ...Secondo indiscrezioni, OpenAI starebbe lavorando al supporto per permettere all'utente di configurare ChatGPT come assistente predefinito su Android, con interfaccia utente e (forse) controllo vocale ...Una notizia di particolare rilevanza riguarda la potenziale evoluzione di ChatGPT in un assistente vocale per dispositivi Android.