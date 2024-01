Golden Globes | le prime volte che ancora fanno storia | Lily Gladstone | Ali Wong e Steven Yeun

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Alisono entrati nelladei, vincendo rispettivamente le statuette come miglior attrice e ...

Questa notte iGlobe hanno inaugurato il primo red carpet importante dell'anno e possiamo dire con certezza che se valutassimo il 2024 da questi primissimi look, promette decisamente bene! Per questo primo ...Ali Wong e Steven Yeun sono entrati nella storia dei, vincendo rispettivamente le statuette come miglior attrice e ...Golden Globes 2024: le serie vincitrici da recuperare al più presto Beef - Lo Scontro Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024, gli… Leggi ...Il regista greco di Povere creature! ha dato vita a uno dei momenti più divertenti e singolari della serata. Lanthimos Springsteen ...