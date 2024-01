Golden Globes | le prime volte che ancora fanno storia | Lily Gladstone | Ali Wong e Steven Yeun

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Alisono entrati nelladei, vincendo rispettivamente le statuette come miglior attrice e attore di una miniserie, per le loro interpretazioni in “Beef”, il dramma di Netflix sulla violenza stradale. Domenica 7 gennaio, durante l’81esima cerimonia dei premi per cinema e tv,hanno ritirato i riconoscimenti diventando così i primi interpreti di origine asiatica (lui è sudcoreano, lei è figlia di un cino-americano e di una vietnamita) a vincere nelle loro categorie, oltretutto alla prima nomination per entrambi. Stesso discorso vale per, all’esordio sia per la candidatura che per il premio: è la prima persona di origine indigena a vincere il ...