Golden Globes | Jennifer Lawrence senza filtri | «Se non vinco me ne vado» Il premio va a Emma Stone | come ha reagito alla sconfitta

Mentre le telecamere riprendevano l'attrice Jennifer Lawrence , durante la cerimonia di premiazione dei, la notte del 8 gennaio, candidata per la categoria "miglior attrice", lei ha scandito, lentamente - in modo da essere notata: " Se non vinco, me ne vado! ". Tuttavia, la sua reazione ...Nella prima edizione deiGlobe che ha visto i premi assegnati dall'organizzazione no profitGlobe, The Bear ha trionfato come miglior serie comedy o musical e cast e autori hanno così avuto modo di ringraziare coloro che hanno lavorato duramente alla realizzazione dello show, così ...Le voci sul loro amore si rincorrevano da mesi. Ma Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno scelto la notte dei Golden Globes 2024 per il debutto ufficiale.Il globo d'oro per la miglior commedia è andato a "Poor things” di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone premiata come migliore attrice, la cui controparte maschile è stato Paul Giamatti per “The holdovers ...