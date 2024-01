Golden globes | il trionfo di “Oppenheimer” Delusione per “Io capitano” di Garrone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sonoe Povere creature! i grandi vincitori dell’81esima edizione deiGlobe Awards, rispettivamente nelle categorie di miglior film drammatico e in quella di miglior commedia o musical.di Christopher Nolan, con cinque statuette, ottiene anche il primato dei riconoscimenti vinti, inclusa la regia e l’attore protagonista in un film drammatico, andato a Cillian Murphy. Barbie di Greta Gerwig, che durante la passata stagione cinematografica è stato celebrato tanto quanto il film di Nolan, tanto da dare vita al titolo composto “Barbenheimer”, invece, non ha vinto alcuna delle statuine di peso, aggiudicandosi comunque due premi: quello per il miglior risultato al botteghino, che è stato di 1,4 miliardi di dollari, e miglior canzone originale per What was I made for di Billie Eilish e Finneas.. ...

