Golden Globes 2024 vincitori | “Oppenheimer” sbanca | delusione per “Barbie” e “Io capitano”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si è recentemente tenuta la cerimonia di premiazione dei, che ha visto come vincitore indiscusso. Il film, incentrato sul padre della bomba atomica, ha difatti conquistato 5 statuette, battendo il favoritodi Greta Gerwig. La cerimonia di premiazione deiha dato ufficialmente il via alla award season. L’evento ha avuto recentemente luogo presso il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, a circa un mese di distanza dall’annuncio delle candidature. A guidare le nomination è statodi Greta Gerwig, con 9 candidature, seguito dae Killers of the Flower Moon con 8 ciascuno e Povere creature! (Poor Things) con 7. Vincitore indiscusso ...

Billie Eilish , fresca vincitrice del Golden Globe 2924 per la migliore canzone, What Was I Made For, nella colonna sonora di Barbie, si è presentata ... (cinemaserietv)

Durante i, ha raccontato a Deadline : Inizialmente Spider - Man: Beyond the Spider - Verse era atteso in sala nel 2024 ma, come precisa ComicBook , a causa delle dimensioni del film ...approfondimento Il red carpet dei2024, le pagelle ai look. FOTO La regista Justine Triet nasce come documentarista A firmare questo capolavoro c'è una cineasta francese di tutto ...Premio come miglior commedia a "Poor Things", che aveva già conquistato il Leone d'Oro a Venezia, fiaba surreale e sexy, che è valso alla ...Taylor Swift è stata protagonista di una battuta di Jo Koy, conduttore dei Golden Globes 2024. La cantante non sembra aver apprezzato molto.