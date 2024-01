Golden Globes 2024 | snobbati e sorprese | serataccia per Barbie e Taylor Swift

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024)snobbata con due soliGlobe, Meryl Streep sconfitta da Elizabeth Debicki, Miyazaki trionfa battendo Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco ledell'edizione. Chiariamo subito un punto: inon sono stati la serata di. Tra glidi questa edizione figura senza dubbio il film con Margot Robbie che, forte di ben nove candidature, si porta a casa solo due statuette, quella per la miglior canzone andata a What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas e quella per il Miglior Risultato al Botteghino. Nella categoria miglior commedia è stato preferito alla pellicola di Greta Gerwig il vincitore del Leone d'oro a Venezia 2023, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos e anche la ...