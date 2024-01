Golden Globes 2024 | Margot Robbie e le star sul red carpet

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Iavviano ufficialmente la stagione dei premi cinematografici e televisivi in quel di Hollywood. Fortissima la curiosità e anche il tasso di glam sul red. Daa Jennifer Lopez: ecco i look più belli avvistati nel corso della cerimonia. Parte ufficialmente la stagione dei premi grazie ai. L’edizione, svoltasi domenica 7 gennaio, ha riportato le grandidi Hollywood sul redesaltando i grandi film e performance che hanno definito il precedente anno cinematografico. La cerimonia di premiazione si è svolta a Los Angeles, precisamente presso il Beverly Hills Hotel, dove ha trionfato Oppehneimer con ben cinque premi....

Questa notte iGlobe hanno inaugurato il primo red carpet importante dell'anno e possiamo dire con certezza che se valutassimo il 2024 da questi primissimi look, promette decisamente bene! Per questo primo ...Ali Wong e Steven Yeun sono entrati nella storia dei, vincendo rispettivamente le statuette come miglior attrice e ...Golden Globes 2024: le serie vincitrici da recuperare al più presto Beef - Lo Scontro Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024, gli… Leggi ...L'edizione del 2024 dei Golden Globes è stata un trionfo di glamour, stile e momenti indimenticabili. Tra le celebrità che hanno brillato sul red carpet spiccano nomi come ...