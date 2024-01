Golden Globes 2024 | i vincitori | Oppenheimer trionfa | Io Capitano a mani vuote

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024)sbanca ai; il film di Christopher Nolan dedicato alla figura del fisico che contribuì a progettare la prima bomba atomica, si è aggiudicato ben cinque premi, nella cerimonia svoltasi il 7 gennaio a Chicago; Miglior Film drammatico, Miglior attore protagonista in un film drammatico (Cillian Murphy), Miglior attore non protagonista in un film drammatico (Robert Downey Jr.), Miglior regia e Miglior colonna sonora. Nolan ha sbaragliato la concorrenza, lasciando le briciole agli avversari tra cui citiamo Martin Scorsese con Killers Of The Flower Moon (suo il premio per la Miglior attrice protagonista in un film drammatico, a Lily Gladstone) e Bradley Cooper con Maestro (a secco di vittorie). Di seguito l’elenco completo dei. Miglior film drammatico: ...