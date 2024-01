Golden Globe | Oppenheimer batte Barbie | incetta di statuette | chi vince tra le serie tv

Roma, 8 gen. Ai2024 trionfano Oppenheimer (cinque statuette) nella categoria film e Succession (quattro statuette) nelle serie e programmi TV. Il film italiano Io capitano di Matteo Garrone e' stato ...... Il ragazzo e l'airone Miglior colonna sonora originale: Ludwig Göransson ( Oppenheimer ) Miglior canzone originale: What Was I Made For di Billie Eilish e Finneas ( Barbie )per il ...Povere creature!' si aggiudica il premio come Miglior Commedia. A Succession, serie tv di HBO, quattro statuette 'Oppenheimer' di Christopher Nolan domina ai Golden Globes 2024. Dopo i premi per il ...Sono stati consegnati tutti i premi della cerimonia che rappresenta il grande “antipasto” degli Oscar: nelle serie tv vittoria per Succession e The Bear ...