Golden Globe | l’ironico discorso di Kieran Culkin

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’attore ha vinto come miglior protagonista in una serie tv Ai2024, tra le serie, si conferma Succession, acclamata produzione tv HBO. Premiato anche tra i protagonisti. L’attore ha la meglio su Gary Oldman per Slow Horses, Pedro Pascal per The Last of Us e Dominic West per The Crown., (fratello di Macauley) ha esordito in maniera ironica, stuzzicando Pascal per averlo superato: «Su*****lo, Pedro!». Poi: «È un bel momento per me, ero stato nominato per un20 anni fa (per la pellicola Igby Goes Down, ndr) e ricordo di aver pensato che non sarei mai tornato in questa stanza». Nell’ultima stagione di Succession,che interpreta Roman è diventato protagonista dopo che per anni ...