Golden Globe | Jennifer Lawrence | “Se non vinco vado via” | poi l’esilarante gag alla vittoria di Emma Stone - VIDEO

Anatomia di una caduta è stato appena premiato come miglior film in lingua non inglese ai2024. La pellicola diretta da Justine Triet con protagonista una strepitosa Sandra Hüller ha trionfato non solo alla notte dei globi dorati da poche ore conclusasi: ricordiamo infatti che ...E' calato il sipario sui, primo evento di premiazione cinematografica del 2024 , dove vengono celebrati i migliori film e programmi televisivi dell'anno trascorso. Sotto i riflettori le celebrities hanno dato il ...Un record che si aggiunge alla vittoria ai Golden Globe, dove per la prima volta è stato premiato un film giapponese nonché un film Studio Ghibli come Miglior Film d'Animazione: "Sono molto felice che ...Si sono tenuti poche ore fa i Golden Globe e le star hanno sfilato sul red carpet di Beverly Hills con i loro migliori look.