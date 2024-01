Golden Globe 2024 | tutti gli outfit sul red carpet

Non passa mai di moda e ha sempre lo stesso tasso di glamour e l'indiscutibile capacità di attirare l'attenzione: è lui, the Rachel, il taglio di ... ()

Nessun riconoscimento per Io Capitano di Garrone È andata in scena nella notte l’edizione 2024 dei Golden Globe , i premi riservati a cinema e tv. ... ()

Assegnati iAwards , gli annuali premi assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all'HFPA (Hollywood Foreign Press Association), giunti quest'anno alla loro ...In quell'occasione, Pitt, vincitore di due, riuscì a tenere un discorso di accettazione memorabile che ha lasciato il pubblico sorpreso e divertito. Vi ricordate del suo discorso in ...“Oppenheimer” di Christopher Nolan ci trasporta negli anni ’40, in piena Seconda Guerra Mondiale, concentrandosi sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da ...La serata ai Golden Globes è stata ricca di momenti entusiasmanti e sorprendenti: dalla vittoria come miglior film drammatico a "Oppenheimer", a quella di "Povere Creature" (con Emma Stone) come ...