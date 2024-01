Golden Globe 2024 | Trionfo di ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – La 81ª edizione deiAwards si è conclusa cone ‘Poor Things’ come i grandi vincitori della serata. Cillian Murphy ha ottenuto ilper il Miglior Attore nella categoria Film Drammatico per, mentre Emma Stone ha conquistato ilper la Miglior Attrice nella sezione Musical/Commedia per ‘Poor Things’. ‘Killers of the Flower Moon’ ha ottenuto il suo unico premio della serata con Lily Gladstone trionfante nella categoria Miglior Attrice – Dramma. Nonostante fosse la candidata più nominata dell’anno, ‘Barbie’ ha ottenuto solo due premi. Il blockbuster da 950 milioni di dollaridi Universal è stato il grande vincitore ai 81°...

Billie Eilish , fresca vincitrice del Golden Globe 2924 per la migliore canzone, What Was I Made For, nella colonna sonora di Barbie, si è presentata ... (cinemaserietv)

Come avrà reagito, allora, quando ilè andato alla collega Emma Stone per la sua interpretazione nel film di Yorgos Lanthimos Jennifer Lawrence è nota per il suo carattere frizzante e ...La serie TV di The Last of Us ha ricevuto tre candidature ai2024 , ma in tutti e tre i casi è stata battuta da Succession. Infatti anche nelle categorie Miglior serie drammatica e ...(KIKA) - BEVERLY HILLS - La pellicola sul padre della bomba atomica si è aggiudicata i premi di Miglior film drammatico, Miglior regia e Migliore colonna sonora originale. Gloria anche per «Povere ...Jennifer Lawrence ha tenuto banco alla cerimonia di consegna dei Golden Globe 2024 con una simpatica minaccia divenuta rapidamente virale.