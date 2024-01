Golden Globe 2024 | Oppenheimer domina Nessun premio per Io Capitano di Garrone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – ‘’ di Christopher Nolanai. Dopo i premi per il Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), la Miglior regia e il Miglior attore protagonista (Cillian Murphy), il film si è aggiudicato anche ilper il Miglior film drammatico. ‘Poor Things’ (Povere creature!) ha invece vinto ilper il Miglior film nella categoria Musical/Commedia. A ‘Succession’, serie tv di HBO, sono andate quattro statuette. Delusione per l’Italia: ‘Io’ di Matteoviene battuto da ‘Anatomia di una caduta’ nella categoria dei film non in lingua inglese. Il lavoro di Justin Triet si porta a casa anche una statuetta per la Migliore sceneggiatura originale. Lily Gladstone ha ...

Billie Eilish , fresca vincitrice del Golden Globe 2924 per la migliore canzone, What Was I Made For, nella colonna sonora di Barbie, si è presentata ... (cinemaserietv)

Come avrà reagito, allora, quando ilè andato alla collega Emma Stone per la sua interpretazione nel film di Yorgos Lanthimos Jennifer Lawrence è nota per il suo carattere frizzante e ...La serie TV di The Last of Us ha ricevuto tre candidature ai2024 , ma in tutti e tre i casi è stata battuta da Succession. Infatti anche nelle categorie Miglior serie drammatica e ...Los Angeles, 8 gen. (Adnkronos) - Meghan Markle è la grande assente ai Golden Globes 2024. Ieri sera, sul red carpet del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, che ha visto la reunion dei protagonisti ...Il ragazzo e l'airone è stato il primo anime a vincere il Golden Globe come miglior film d'animazione. Ecco la reazione dello Studio Ghibli al premio.