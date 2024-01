Golden Globe 2024 | Oppenheimer domina Nessun premio per Io Capitano di Garrone

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – ‘’ di Christopher Nolanai. Dopo i premi per il Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), la Miglior regia e il Miglior attore protagonista (Cillian Murphy), il film si è aggiudicato anche ilper il Miglior film drammatico. ‘Poor Things’ ha invece vinto ilper il Miglior film nella categoria Musical/Commedia. A Succession, serie tv di HBO, sono andate quattro statuette. Delusione per l’Italia: Iodi Matteoviene battuto da Anatomia di una caduta nella categoria dei film non in lingua inglese. Il lavoro di Justin Triet si porta a casa anche una statuetta per la Migliore sceneggiatura originale. Lily Gladstone ha ricevuto il ...